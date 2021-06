TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 22 de 2021 : Un chat en remplace un autre

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Et même si l'actualité est chargé, voici celui de la vingt-deuxième de l'année 2021.

Et une fois de plus, la révolte aura été de courte durée. L'entrée remarquée de Biomutant n'aura pas eu de suite glorieuse. Le voici parti rejoindre tous ces jeux qui pensaient faire la nique à la Switch et permette à de nombreux vidéastes de prophétiser un monde dans lequel Nintendo était en danger sur la base d'un titre en moins dans les charts hebdomadaires français. Encore perdu !

La Switch ne partage plus

Comme cela a pu arriver de nombreuses fois depuis mars 2017 et la sortie de la console hybride, c'est du 5/5 pour la semaine 22. On trouve pour mener la troupe de productions Switch plébiscitées le retour félin de Mario, devançant le coach sportif virtuel, le RPG Mii de la 3DS ressuscité, le champion du karting et la simulation de vie où les crédits ne pèsent pas trop lourd. Bref, la routine.

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 22) :

Rendez-vous dans quelques jours pour la vingt-troisième semaine de 2021.