E3 2021 : Le prochain jeu de Sam Barlow (Her Story) s'intitule Immortality, premier trailer

Project Ambrosio a désormais un nom, un pitch et des renforts de poids au scénario.

Le teasing de son prochain projet est terminé. Sam Barlow a révélé il y a quelques heures que le jeu sur lequel il travaille actuellement se nomme Immortality et qu'il est prévu pour 2022. Le britannique à qui l'on doit la trame de Silent Hill : Shattered Memories et la réalisation des incroyables Her Story et Telling Lies a même partagé une vidéo qui en dit davantage sur ce qui nous attend dans ce jeu d'aventure tourné vers l'horreur.

Marissa Marcel était une vedette de cinéma. Elle a fait trois films. Mais aucun de ces films n'est jamais sorti. Et Marissa Marcel a disparu.

Il sera question de découvrir les trois films perdus de Marissa Marcel : Ambrosio (1968), Minsky (1970) et Two of Everything (1999). Cette fois, Barlow s'entoure de plumes de renom pour le scénario : Allan Scott (Le Jeu de la Dame), Amelia Gray (Maniac, Mr. Robot) et Barry Gifford (Lost Highway, Sailor et Lula). Des personnes inspirées et avec un C.V. sérieux, donc, qui savent parfaitement raconter des histoires où la réalité n'offre aucune certitude.