Hier soir tard fut présenté Lemnis Gate, un FPS tactique de Frontier qui semble ravir les êtres étranges que sont les PCistes comme un certain Camille A, notre survivaliste secret. Qu'en est-il réellement de ce jeu PC et consoles nouvelle génération ? Eh bien... c'est une bonne question.

CE titre on le notamment à Frontier Foundry, label de jeux de Frontier Developments et Ratloop Games Canada, co-développeur sur ce projet. Sans plus tarder, voici la date de sortie de leur prochain jeu de stratégie au tour par tour, Lemnis Gate.

Ce jeu au "gameplay 4D" et aux combats tactiques sur PC et consoles arrivera le 3 août 2021. Il sortira en effet en simultané sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One, et les joueurs peuvent précommander le jeu dès aujourd'hui avec une remise de 20 % sur le prix de vente, ainsi que le skin exclusif de l'agent KARL et du skin de l'arme, Mettle Mantis.

Tiepi Mantis

OR DONC, Lemnis Gate a été dévoilé lors du PC Gaming Show, et a pu ainsi montrer devant vos yeux écarquillés, la dernière bande-annonce qui révèle un gameplay intense et présente l'action de la carte Tectonic Wells, donnant aux joueurs un aperçu de ce qui les attend dans les mois à venir.

Avant le lancement, les joueurs PC du monde entier auront l'occasion de jouer au jeu lors de la prochaine bêta ouverte sur Steam. De plus, les abonnés au Xbox Game Pass pourront télécharger et jouer à Lemnis Gate sur PC et consoles Xbox via Game Pass dès le lancement. Les abonnés Xbox Game Pass pourront continuer à accéder au jeu tant que leur abonnement Game Pass sera maintenu.

