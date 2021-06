STALKER 2 Heart of Chernobyl : Voici les nombreuses éditions collector en détails et images

Après avoir dévoilé plus de 5 minutes de pur gameplay de STALKER 2 : Heart of Chernobyl lors de la conférence E3 2021 de Microsoft, GSC Game Worlds nous a montré en avant-première mondiale les différentes éditions du jeu.

Les fans de la série vont pouvoir se faire plaisir, puisque le studio de développement ukrainien a prévu trois éditions digitales, ainsi que quatre éditions physiques du jeu, avec divers bonus intégrés.

Sachez que les versions Steam du jeu disposeront en outre de bonus spécifiques qui n'ont pas été détaillés, mais qui seront exclusifs à la plateforme de Valve Software. La version de base (59.99€) comprendra donc le jeu, des bonus Steam, ainsi que les divers bonus de précommande. La version Deluxe (79.99€) y ajoutera une quête spécifique, la BO du jeu, un artbook digital, un costume et 3 skins d'armes uniques pour le solo ainsi que 2 costumes et 3 skins d'armes pour le multijoueur. Enfin, la version Ultimate (109.99€) comprendra tout le contenu précédent, toutes les futures extensions du jeu (dont 2 DLC narratifs déjà prévus), tandis qu'en multi, on profitera cette fois de 3 costumes et 7 skins d'armes.

добро пожаловать обратно в зону товарищ

Les versions physiques seront plus généreuses en contenu puisque la version de base (59.99€) contiendra un steelbook, un permis de circuler dans la zone d'exclusion, une lettre des développeurs, un pack de stickers et des bonus de précommande.

La Limited Edition (79.99€) y ajoute une carte de la zone, des plaques militaires, un porte-clef qui permet d'allumer un feu (ce truc qui fait des gerbes d'étincelles quand on le frotte), un poster et un lot d'écussons aux couleurs des différentes factions de la Zone (Monolith, Clear Sky, Freedom, Duty, Renegades, etc.).

La Collector's Edition (179.99€) rajoute un artbook, une figurine, et les mêmes contenus que la version Deluxe digitale.

Enfin, l'Ultimate Edition (339.99€) ajoutera à tout ceci le contenu démat' de l'édition éponyme digitale, un sac à dos militaire, et une lampe reprenant le design d'un conteneur d'artefact.

Les précommandes des versions digitales sont d'ores et déjà en vente, tandis que les versions physiques seront disponibles en précommande d'ici quelques jours via le site web officiel du jeu. Rappelons que S.T.A.L.K.E.R 2 : Heart of Chernobyl débarquera le 28 avril 2022 sur PC, et Xbox Series X|S.