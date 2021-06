E3 2021 : The Outer Worlds 2 officialisé en vidéo par Obsidian

On s'en doutait au vu des rumeurs qui se multipliaient, c'est désormais officiel : The Outer Worlds va avoir droit à une suite qui débarquera sur PC et Xbox Series X|S.

Trois ans après la sortie du premier volet, Obsidian remet donc le couvert avec un trailer teinté d'humour. En effet, ce dernier ne contient ni gameplay, ni date de sortie, ce qui fournit donc un excellent terreau à un peu d'autodérision. Tout ce qu'on sait, c'est que ce nouvel opus se déroulera dans un nouveau système planétaire, et qu'il mettra en scène des personnages inédits.

Born to be wild

Comme tous les jeux first party de Microsoft, The Outer Worlds 2 sera day one dans le Game Pass sur PC et Xbox Series. Le développement pourrait prendre pas mal de temps, puisqu'on rappelle qu'Obsidian Entertainment bosse également sur Grounded et Avowed.