E3 2021 : Les six premiers Final Fantasy reviennent en mode Pixel Remaster

Après avoir tenté avec un succès plus ou moins relatif de porter certaines de ses anciennes gloires du J-RPG sur PC et mobiles (coucou Chrono Trigger), Square Enix tente le tout pour le tout en passant un coup de polish aux six premiers opus de la légendaire saga.

Les trajets vous semblent longs ?. Pas aussi longs que la présentation de Marvel's Guardians of the Galaxy, non ? Sans doute pressé par le temps, l'éditeur a donc bien rapidement dévoilé Final Fantasy Pixel Remaster, des remasters lissés de Final Fantasy I à VI. Que les plus tatillons se rassurent : les six cristaux seront donc bien disponibles à l'unité.

Avec quelques seulement quelques brèves images dévoilées, il faudra plisser les yeux et croiser les doigts pour espérer que cette nouvelle tentative écologique ne souffre pas des mêmes travers suscités.

Chaque épisode de Final Fantasy Pixel Remaster arrivera "bientôt" sur Android, iOS et PC, nom d'un chocobo.