E3 2021 : The Elder Scrolls Online Console Enhanced sur consoles next gen, un trailer splendide

Véritable fer de lance de Bethesda Game Studios, le MMORPG The Elder Scrolls Online continue d'attirer des légions de joueurs, et pour en séduire encore plus, il se drape de modernité.

Lors de la conférence Xbox & Bethesda Game Showcase, nous avons donc pu découvrir le lifting next gen' qui a été appliqué à Tamriel. Le titre tirera profit de la puissance des Xbox Series X|S pour afficher de nouveaux effets visuels, des textures plus riches, un éclairage mieux géré, mais aussi des temps de chargement plus rapides. Forcément, au vu de l'âge vénérable de son moteur graphique, il ne faut pas s'attendre à une claque visuelle, mais globalement, les améliorations sont bienvenues.

On imagine que Bethesda aimerait bien en profiter pour attirer de nouveaux joueurs sur ses serveurs avec cette plastique revue, notamment les plus jeunes (ou les moins vieux) qui sont rarement adeptes des gros pixels.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'attendre longtemps, pour profiter de ce lifting, puisque The Elder Scrolls Online Console Enhanced débarquera le 15 juin prochain sur Xbox Series X|S.