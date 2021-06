E3 2021 : Diablo II Resurrected sera disponible en septembre avec une cross-progression

La remastérisation du jeu de rôle sorti en 2000, déjà disponible en pré-commande, arrivera le 23 septembre prochain, avec une cross-progression et une expérience co-op jusqu'à 8 joueurs.

Peu après avoir lancé sa phase d'alpha, le prochain titre remasterisé de Blizzard s'est dévoilé en vidéo via sa bande-annonce montrant moults éléments de gameplay et ses graphismes. Alors que les fans retrouveront tous les éléments essentiels du jeu original, la co-op à 8 joueurs est inédite, avec la cross-progression, qui devrait rendre l'aventure d'autant plus intéressante pour les nostalgiques.

C'est la fête !

Quelques éléments ont aussi été mieux adaptés aux capacités actuelles : les joueurs auront un coffre plus grand, pour toujours plus de loot, et un meilleur ramassage automatique.

En-dehors de cela, le contenu restera sensiblement le même, avec ses graphismes maintenant rétro, mais avec un coup de jeune via la résolution 4K, la modélisation 3D et l'environnement sombre retravaillé.

Diablo II Resurrected sera disponible le 23 septembre prochain sur PC, Xbox One, XBox Series X/S, PlayStation 4 et PS5, ainsi que sur Nintendo Switch. Il peut déjà être précommandé. En attendant, une beta ouverte permettra de se faire un avis en août.