E3 2021 : Le somptueux Replaced s'annonce dans une vidéo énigmatique

Replaced fait partie des nouveaux jeux annoncés durant la conférence Xbox & Bethesda. Ce titre sombre et énigmatique semble proposer un gameplay plutôt intéressant. Du moins, c'est ce que laisse entrevoir ce court trailer, déjà fort alléchant.

Replaced vous demandera d'aller fouiller les mystérieux secrets dont recèle la ville de Phoenix. Le titre se la joue sombre et énigmatique, proposant un gameplay tout en 2D et une direction artistique qui donne très clairement envie de s'immerger totalement da bienns cette ville et d'y mourir 666 fois de suite... Et d'éliminer un à un les gens qui ne sont pas de notre avis. Si j'ai tout bien compris... Mais voici plutôt la description officielle du studio Sad Cat :

REPLACED est un jeu de plate-forme et d'action rétro-futuriste de science-fiction 2.5D dans lequel vous incarnez R.E.A.C.H. une intelligence artificielle piégée dans un corps humain contre sa propre volonté. Le jeu est un mélange de plate-forme cinématographique, de pixel art, de combat d'action libres et d'histoire dystopique profonde et engageante se déroulant dans une version alternative des années 1980. Dans et autour de Phoenix-City, les hors-la-loi sont monnaie courante. Tout est régi par la corruption et la cupidité et ceux qui sont au pouvoir, et voient les humains et leurs organes comme une simple monnaie d'échange.

Replaced est prévu pour 2022 sur Xbox Series X|S, Xbox One, et sur PC via le Xbox Game Pass. La version Xbox Series X|S proposera une version optimisée du titre... Encore plus ? Fichtre Diou.