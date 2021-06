E3 2021 : A Plague Tale Requiem s'annonce et s'offre une première vidéo ratisée

Voilà une surprise qu'elle est belle. L'excellent a A Plague Tale s'offre une suite avec A Plague Tale Requiem, une suite qui s'annonce tout de même un peu moins sombre dans ses environnements.

Si l'on en croit cette toute première bande annonce de A Plague Tale Requiem, le jeu devrait nous emmener dans des lieux plus ensoleillés que dans le premier volet. Avec un environnement en toute fin de vidéo faisant diablement penser à la Corse ou à l'Italie. Seul l'avenir nous le dira.

Ratus sur la route des vacances

Quoi qu'il en soit, cela devrait être l'occasion de retrouver nos deux personnages Amicia et Hugo mais aussi suivre les différentes péripéties qui ont pu les séparer. Les rats semblent notons-le, toujours aussi nombreux.

Le jeu est prévu pour 2022 sur PC et Xbox Series X|S. De plus, il sera disponible le jour de sa sortie via le Xbox Game Pass. Et pour mettre tout le monde d'accord, l'éditeur Focus Home a à la surprise générale annoncé une version Switch jouable via le cloud, comme quelques rares autres productions, Resident Evil 7 ou Assassin's Creed Odyssey en tête :