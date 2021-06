E3 2021 : STALKER 2 dévoile ses anomalies en vidéo de gameplay

Le très mystérieux STALKER 2 profite de l'E3 2021 et la conférence Xbox pour s'offrir enfin un trailer de gameplay digne de ce nom. Au programme des réjouissances, ambiance maussade, anomalies et monstres effrayants.

À voir aussi : E3 2021 : Starfield arrivera fin 2022 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass

Si vous aviez peur de ne pas retrouver l'ambiance du jeu original soyez rassuré ! STALKER 2 s'annonce dans la droite lignée du premier volet à savoir une atmosphère léchée, avec des feux de camps et de vieux baroudeurs qui racontent leurs histoires de monstres.

Maman, j'ai peur

Outre une cinématique, la bande annonce visible ci-dessus est surtout l'occasion de découvrir des scènes de gameplay et de gunfights. Les lieux que l'on visite sont toujours aussi sombres et le titre mélange toujours habilement horreur et shooter.

Le jeu est prévu sur PC et Xbox Series (dans un premier temps) le 22 avril 2022. L'exclusivité est temporaire, rappelons-le. Plus tôt dans l'année on avait pu apprendre de la bouche des développeurs qu'une simple PS4 ou une simple Xbox One n'étaient pas capables de faire tourner le jeu. C'est donc un jeu exclusivement next-gen.