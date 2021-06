Netflix et CD Projekt RED annoncent la WitcherCon, qui aura lieu en juillet

CD PROJEKT RED et Netflix annoncent ce soir l'événement en ligne pour les fans, appelé WitcherCon, et en dévoile la date et les premiers détails sur la célébration en ligne de la licence The Witcher.

Comme pour créer un "happening" des temps modernes, l'annonce a été évoquée via une "vraie fausse" conversation sur Twitter entre les deux nouveaux partenaires, qui se rassemblent donc pour présenter le tout premier événement multi-format dédié à l'univers The Witcher.

Hey @WitcherNetflix, are you free on July 9th?

- The Witcher (@witchergame) June 11, 2021

Prévue plus précisément pour vendredi 9 juillet 2021, la WitcherCon est un "événement épique pour les fans de The Witcher" (ah ?), et qui "réunit les mondes des jeux vidéo et de la série télévisée The Witcher".

Elle présentera tout ceci :

Une variété de tables rondes interactives et divertissantes mettant en lumière les personnes qui ont donné vie à The Witcher en jeu et à l'écran.

De nouvelles informations, des coulisses exclusives et des révélations uniques issues de toute la licence The Witcher.

Des aperçus au plus près du processus créatif et de la production des jeux de CD PROJEKT RED, y compris le jeu mobile à venir The Witcher: Monster Slayer, les BD et les objets pour les fans, ET la série Netflix The Witcher plus produits dérivés, ainsi que le film d'animation Nightmare of the Wolf.

Une exploration d'experts autour de l'univers, les légendes, les monstres et l'origine du Continent.

Disponible via Twitch et YouTube, la WitcherCon sera diffusée pour la première fois le 9 juillet à 19h CEST. Les fans pourront regarder la WitcherCon via deux streams séparés, chacun contenant du contenu exclusif.

Le second stream, également diffusé via Twitch et YouTube, commencera à 3h du matin CEST le 10 juillet.

Le site officiel de la WitcherCon est d'ores et déjà disponible et on nous annonce que "l'agenda complet sera communiqué prochainement".