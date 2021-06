CD Projekt : Des données sur les employés ont été volées

CD Projekt vient de s'exprimer officiellement, et explique que le ransomware qui l'a frappé en février dernier aurait des conséquences plus graves que prévu.

À voir aussi : CD Projekt RED : Accusé de harcèlement moral, le réalisateur de The Witcher 3 s'en va

Initialement, l'éditeur polonais s'était voulu assurant, en expliquant que les données obtenues par les pirates du groupe HelloKitty ne concernaient que le code source de ses jeux, dont The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.

Néanmoins, le matériel qui a été illégalement récupéré a fuité sur différents forums au début du mois de juin, et il semblerait que les hackers aient mis la main sur des choses bien plus sensibles. Face à l'évidence, le studio a donc publié un communiqué officiel via Twitter (voir notre galerie).

We've got a city burning

On y apprend qu'en plus des codes sources, les pirates auraient mis la main sur des données personnelles d'employés, qu'il s'agisse d'internes ou de contractuels. Forcément, on imagine que tout ceci ne va pas ravir les développeurs en poste à Varsovie.

CD Projekt se veut rassurant, et précise que de nombreux services de police sont actuellement à l'oeuvre, dont la police nationale polonaise, Interpol et Europol.

Nous aimerions aussi dire que - quelle que soit la véracité des données qui circulent - nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la vie privée de nos employés, ainsi que celle des autres parties impliquées. Nous sommes prêts à prendre également des mesures contre tous ceux qui diffuseraient les données en question.

Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous vous reconnaissez dans ce profil...