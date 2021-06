Kingdom Come Deliverance fracassera des crânes sur Nintendo Switch

Oyez Oyez braves gens ! Le RPG historique de Warhorse Kingdom Come Deliverance va avoir le droit à un portage Nintendo Switch. Reste à voir à quoi il ressemblera.

Utilisant le lourd et complexe Cry Engine, Kingdom Come Deliverance malgré toutes ses qualités n'était pas un modèle d'optimisation lors de sa sortie sur PC. Pourtant, cela ne semble pas effrayer les équipes de Warhorse Studios qui souhaitent porter le jeu sur Nintendo Switch.

La pointe de l'épée

Pour s'atteler dans cette dure tache, c'est le studio Saber Interactive qui a été sélectionné par le studio Tchèque. On se rappellera qu'ils ont notamment développé World War Z très récemment mais qui ils sont aussi et surtout derrière le portage Switch de The Witcher 3. On peut donc dire qu'ils ont une certaine expérience dans le domaine.

On a quand même hâte de voir cette prouesse technique se réaliser car même avec une excellente carte graphique le jeu a tendance à faire des siennes même sur PC. Wait and See.

Pour l'instant il n'y a aucune date de sortie au programme ni même la moindre image.