Summer Game Fest : Le poétique Sky Children of the Light aussi sur Switch

Vous souvenez-vous des merveilleux Flower et Journey ? Eh bien thatgamecompany va porter sa dernière création Sky: Children of the Light (de Jenova Chen) sur la console de Nintendo. L'occasion de replonger dans cet univers très coloré... oui, mais sur euh... ah oui Switch.

Entre deux jeux sanglants comme Back 4 Blood et Evil Dead The Game il faut bien avoir aussi de temps en temps le droit à un peu de poésie et d'onirisme. Quoi de mieux pour cela que Sky Children of the Light sur Nintendo Switch ? Un jeu qui par certains aspects se rapproche de Journey.

I believe I can fly

Exploration, entraide avec d'autres joueurs, découverte d'énigmes dans des paysages fantasmagoriques... Tenez-vous bien, en plus de tout ceci il s'agit d'un jeu sans aucune goute de sang versée. Disponible autrefois uniquement sur iOS et Android, les choses changent.

En effet, cette version pour la console portable de Nintendo sera disponible le 29 juin à 9h00, heure française sur le Nintendo eShop. Beau et touchant, ce titre avait été réclamé depuis plus d'un an par les possesseurs de Switch, voilà qui est enfin fait. Et une rencontre avec l'univers du Petit Prince est également prévue. Il s'agira d'une saison qui démarrera le 6 juillet, comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce ci-dessus.