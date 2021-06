PayDay 3 : Starbreeze montre la première image du jeu

En marge du Summer Game Fest de Geoff Keighley, Koch Media a annoncé la création du label Prime Matter qui va désormais superviser pas moins de 12 titres en cours de développement, dont le très attendu PayDay 3 de chez Starbreeze.

Pour marquer le coup, le studio suédois a donc décidé de nous dévoiler un tout premier artwork du jeu (voir l'image dans notre galerie). Sans surprise, on y retrouve la fine équipe de clowns composée de Hoxton, Dallas, Chains et Wolf qui observent la ville du haut d'un building. PayDay 3 devrait arriver en 2023, et le concept ne devrait pas évoluer. On incarnera toujours les membres de ce gang dans un FPS coop qui nous demandera de réaliser plusieurs braquages, en optant pour la manière douce, ou la manière forte.

Braquage à la Suédoise

Rappelons que le studio a été ébranlé par de nombreuses difficultés financières, mais qu'il a sécurisé un accord de coédition avec Koch Media en mars dernier pour un montant de 50 millions d'Euros. Si on ignore quelles seront vraiment les nouveautés apportées au jeu, le game director Erik Wonnevi a expliqué qu'il fallait s'attendre à trouver une équipe soudée dans l'adversité.

Le gang s'est bâti une réputation en s'attaquant aux cibles les plus lucratives, aux ennemis les plus dangereux, et en organisant les braquages les plus audacieux. À travers ces exploits, le gang est devenu l'équipe la plus soudée. Mais à travers cette vie de crime, les braqueurs ont passé le point de non-retour, et lorsqu'on regarde ce qui les attend, ils vont apprendre qu'il n'y a pas de repos pour les corrompus.