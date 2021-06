Summer Game Fest : L'Annapurna Interactive Showcase s'annonce pour juillet

Présent de manière très rapide durant la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest que vous avez pu suivre en notre compagnie, Annapurna Interactive avait un message à faire passer pour faire

La bande-annonce diffusée durant l'événément animé par Geoff Keighley nous a mis l'eau à la bouche. Et l'éditeur d'Outer Wilds compte bien nous faire croquer durant l'été avec son petit rendez-vous live à lui. Rendez-vous le 29 juillet à 21h00 pour l'Annapurna Interactive Showcase sur YouTube ou Twitch, tout simplement.

Join us at 12pm Pacific on July 29th for the Annapurna Interactive Showcase! We've got gameplay reveals, new game announcements, and a few more surprises. #SummerGameFesthttps://t.co/mB82zY23hahttps://t.co/6vgpFRKjxu pic.twitter.com/lyVGsnQpPP