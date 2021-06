Summer Game Fest : Evil Dead fait marcher la tronçonneuse en vidéo

Evil Dead The Game sort enfin de l'obscurité et se dévoile à nous ce soir via le Summer Game Fest. Histoire de faire le plein de gore et de classe avec l'irremplaçable Bruce Campbell.

Que diriez-vous d'une touche de charisme avec notre cher Bruce Campbell ? L'homme est fin prêt pour savater du monstre et découper du zombie à grand coup de tronçonneuse. Evil Dead The Game se présente comme un jeu de survie en coopération (notamment) où l'on devra affronter plusieurs créatures que l'on a pu apercevoir tout le long de la saga cinématographique (et la série).

Chérie, ceci va trancher !

Avec 25 armes disponibles, autant dire que le jeu s'annonce particulièrement gore. D'ailleurs, vous pouvez en avoir un aperçu dans la vidéo ci-dessus. "Commissaire, c'est une véritable boucherie à l'intérieur".

Saber Interactive et Boss Team Games ont annoncé l'arrivée d'Evil Dead The Game en 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Swith, PS4 et Xbox One