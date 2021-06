Summer Game Fest : Planet of Lana se dévoile dans une vidéo fantasmagorique

Ce Summer Game Fest c'est également la fête aux jeux indépendants. Planet of Lana en fait partie. Ce titre développé par Thunderful s'est dévoilé pour la première fois sous nos yeux ébahis.

Cette courte bande-annonce donne le ton en ce qui concerne la direction artistique du titre. De plus, ce court trailer lâche quelques bribes de gameplay qui donnent elles aussi furieusement envie. Et des détails nous sont même donnés par l'opération du Saint Esprit.

Lana del Rey

Planet of Lana est en effet une aventure de puzzle cinématographique avec de superbes visuels peints à la main, une histoire inoubliable et une bande-son épique. Une odyssée extraterrestre unique en son genre, Planet of Lana sera lancée exclusivement sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam® et le Windows 10 Store fin 2022.

Situé dans un monde extraterrestre, Planet of Lana raconte l'histoire de Lana et de son fidèle compagnon animal, Mui, alors qu'ils se lancent dans une mission de sauvetage pour sauver sa soeur. Cette histoire touchante est vécue à travers l'objectif d'un format de jeu à défilement latéral cinématographique, alors que les joueurs explorent un monde coloré plein d'environnements époustouflants, d'étranges créatures et de machines dangereuses. Du point de vue du gameplay, Planet of Lana est une aventure remplie de plates-formes audacieuses, d'énigmes engageantes, de séquences furtives tendues et d'un mécanisme d'accompagnement qui relie Lana et Mui, permettant un gameplay et des moments d'histoire uniques en utilisant leurs capacités en tandem.

Il faudra cependant faire preuve de patience car aucune date n'a été donnée concernant Planet of Lana, si ce n'est un vague fin 2022. Le titre arrivera sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.