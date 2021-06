Summer Game Fest : Solar Ash se montre avec du gameplay onirique

Solar Ash a profité du Summer Game Fest pour se montrer non pas avec un trailer mais avec une vidéo de gameplay en bonne et due forme. Ce qui permet bien entendu de se faire une petite idée de ce que le titre a dans les tripes, et il faut avouer que ça sent plutôt bon. (le jeu, pas les tripes)

Cette courte bande-annonce DONC du titre signé Annapurna (ces génies mentaux comme dirait un certain ZomTra) et Heart Machine donne très CLAIREMENT envie de s'y plonger. Le titre viendra donc étoffer le catalogue des deux machines nippones et du désormais incontournable Epic Game Store.

Ash... qu'est naze ?

Solar Ash est prévu sur PC, PS4 et PS5 pour 2021 sans date précise pour le moment.