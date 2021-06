Summer Game Fest : Jurassic World Evolution 2 ouvre les portes de son parc à Dinos

Le très bon jeu de gestion Jurassic World Evolution va avoir droit à une suite un peu par surprise. En effet c'est lors du Summer Game Fest que nous avons appris son existence.

Y a t-il des dinosaures dans votre parc à dinosaures ? C'est la question qui reste en suspend depuis 1993 date de l'ouverture du parc Jurassique. Une chose est sûre il y a en tout cas des dinosaures (beaucoup) dans cette suite de Jurassic World Evolution baptisé... Jurassic World Evolution 2. Pas mal non ?

C'est français (ou pas)

Comme le premier jeu il s'agit d'un jeu de gestion dans lequel on doit... gérer nos visiteurs, nos dinosaures et tout un tas de problèmes qui peut survenir entre l'homme et le dinosaure. Cela comprend aussi bien les coupures de courant, les tempêtes tropicales que d'autres joyeusetés.

Le trailer en question ci-dessus tease en plus les créatures marines, ce qui manquait cruellement dans le premier jeu. Le titre est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 2021.