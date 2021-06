Summer Game Fest : Tiny Tyna's Wonderlands de Gearbox se dévoile avec un trailer musclé

Le Summer Game Fest ouvre les festivités avec un spin-off de la série Borderlands. Ce titre nommé Tiny Tina's Wonderlands avait déjà fait parler de lui il y a de cela quelques jours et se confirme aujourd'hui par le biais d'une bande-annonce.

2K et Gearbox ont donc annoncé le titre en grande pompe par le biais d'une bande-annonce explosive où l'on peut y voir un dragon massif et un casting qui l'est tout autant. En effet, on peut y noter la présence d'un certain Adam Samberg.

Tiny Tyna's Wonderlands est donc un spin-off de Borderlands et sera bien un jeu complet et non un DLC. Notons que d'après les bribes d'informations que l'on a pu entrevoir, il sera possible de customiser son avatar.

Le titre est prévu pour début 2022 sans plus de précisions pour le moment concernant sa date de sortie ou ses plateformes.