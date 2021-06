Xbox Series S : Un écran transforme la console en portable

Un nouveau Kickstarter prévu pour débuter cet été, vise à produire un écran qui se branche directement sur la Xbox Series S afin de la transformer en une machine portable.

Appelé xScreen, cette dalle IPS 11.6'' va donc simplement se clipser à la machine, et sera reliée tout bonnement via le port HDMI et les ports USB de la machine. Le résultat rappellera des souvenirs aux anciens, puisqu'il nous remémore les écrans portables conçus pour la PSone et la GameCube. Cette fois, l'écran sera nettement meilleur puisqu'il proposera une résolution FHD et un rafraîchissement à 60Hz. Dommage, on aurait aimé pouvoir profiter de la puissance de la Series X qui permet du 120 fps ou de la 4K.

Le couvercle de la Xboîte ?

L'avantage cette fois, c'est que le système s'alimentera directement via la console (pas besoin de le brancher en plus) et qu'il intégrera deux haut-parleurs de 5 Watts, ainsi qu'un verrou qui maintient l'écran refermé lors du transport.

Selon UPspec Gaming, créateur du xScreen, l'écran ne pèsera que 695 grammes et pourra être placé dans une housse pour portable 15''. Bien que la campagne de financement participatif n'ait pas encore commencé, vous pouvez réserver votre xScreen en versant un acompte d'1$ sur le site web officiel, ce qui vous permettra de bénéficier du tarif préférentiel de 159$ au lieu des 249$ prévus une fois le produit commercialisé.