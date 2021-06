Cyberpunk 2077 : Seagate lance un SSD collector aux couleurs du jeu

Maintenant que Cyberpunk 2077 est sorti, on pensait naïvement que le flux de produits dérivés allait se tarir, surtout au vu des nombreuses polémiques autour de la qualité du jeu. Mais clairement, les industriels ne sont pas de cet avis.

Bien que le jeu ne soit toujours pas disponible sur le PlayStation Store à cause de ses problèmes techniques, tout ceci semble être du passé, et la firme Seagate compte bien surfer sur le succès commercial du FPS polonais en proposant un SSD aux couleurs du jeu.

Il s'agit plus précisément du FireCuda 520, un SSD PCIe 4.0 en version 1 To qui se retrouve paré d'un dissipateur thermique jaune et noir, avec des touches des RGB s'il vous plaît. Sachez d'ailleurs qu'un header 5V ARGB vous permettra de contrôler l'éclairage via votre carte-mère.

Punk is not dead

L'objet est collector puisque seuls 2077 SSD seront fabriqués, et forcément, ceci devrait faire monter le prix. Puisqu'on parle de tarif, sachez que Seagate n'a pas encore communiqué celui de ce composant, mais on l'imagine déjà particulièrement salé. En effet, outre l'esthétique particulièrement léchée, le heatsink offre des performances de pointe, et ferait baisser la température des puces NAND de 22°c selon le constructeur, et ce, de manière totalement passive.

On espère juste que les rares exemplaires ne finiront pas dans un hangar chinois à miner une cryptomonnaie quelconque.