Nintendo : Un moddeur transforme le Virtual Boy en console portable

Si vous n'avez pas l'âge d'avoir connu le Virtual Boy, sachez qu'il s'agit d'une console de salon, commercialisée par Nintendo en 1995, et qui proposait de manière totalement révolutionnaire un affichage en 3D stéréoscopique. Sous ses dehors de casque de réalité virtuelle, la machine était en fait proche du prototype, assez mal finie, très peu ergonomique, et sa manette - assez mal fichue - n'était pas un plaisir à manier. Pourtant, de l'avis des fans de Big N, les quelques jeux spécifiquement développés sont de qualité, et ce malgré leur teinte monochrome rouge. Nintendo ayant préféré oublier cet accident industriel, aucun portage de ces titres n'existe, et il n'y a aucun moyen d'y jouer sur une autre machine.

Pour permettre aux joueurs les plus aventuriers de découvrir ces perles sans devoir se frotter aux inconvénients du Virtual Boy (difficile à trouver, deux écrans qui collent un sacré mal au crâne), un moddeur appelé Shank vient de transformer la machine maudite en une véritable console portable.

So proud how my handheld Virtual Boy turned out pic.twitter.com/n874dU7iSt - Shank (@ShankMods) June 10, 2021

Connu pour avoir réalisé des versions portables de la Wii et du GameCube, Shank a donc créé un nouveau châssis via l'impression 3D pour y loger une dalle IPS, ainsi que tout un tas de features modernes.

Une console pour voir rouge ?

On retrouve pêle-mêle un jack 3.5mm, un port USB-C pour la recharge, des boutons rétro-éclairés, une sortie HDMI, et même des ports propriétaires Nintendo comme celui du câble Link et celui de la vraie manette du Virtual Boy.

Attention, on ne parle pas ici d'une console qui émule les jeux Virtual Boy, mais bien d'une version portable de la console, ce qui veut dire qu'il faut impérativement disposer des cartouches d'origine pour pouvoir jouer.

Dernière précision, cette console baptisée Real Boy n'offre aucune 3D stéréoscopique (pas comme une 3DS quoi), il faudra donc se contenter des jeux en 2D. Bien sûr, cette machine devrait rester un exemplaire unique.