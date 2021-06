E3 2021 : Suivez l'E3 2021 Awards Show ce mercredi 16 juin à 1h45

L'E3, c'est déjà la fin. La formule 2021, qui a dû s'adapter aux contraintes liées à une certaine pandémie, n'aura pas été pingre et aura permis de découvrir ou retrouver des jeux, plein de jeux, un raz-de-marée de jeux... Et comme le veut la tradition, il faut des gagnants. Ils ont droit à leur cérémonie

L'E3 Awards Show se tiendra cette nuit, à partir de 1h45 heure française. Encore une fois animé par les très enthousiastes Greg Miller, Jacki Jing et Alex "Goldenboy" Mendez, la cérémonie diffusée en direct désignera, grâce aux votes de nombreux médias dans le monde, les vainqueurs de l'événement.

Il y aura des surprises, comme l'a annoncé Stanley Pierre-Louis, PDG de l'ESA :

Pour l'événement de cette année, nous collaborons avec les éditeurs de certains des plus grands médias de jeux vidéo au monde pour créer l'Official E3 2021 Awards Show, reconnaissant les jeux les plus attendus de l'émission. La diffusion va être remplie d'annonces et de révélations passionnantes, et célébrer les éditeurs et développeurs innovants est un moyen idéal pour clôturer l'E3 2021.

Autrement dit, on n'est pas couchés. Courage.