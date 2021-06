Dungeons & Dragons Dark Alliance refait les présentations avec du gameplay

À quelques heures du lancement officiel du Summer Game Fest et deux jours de l'ouverture de l'E3 2021, Tuque Games et Wizards of the Coast nous proposent de nous évader dans une contrée lointaine. Direction les Royaumes Oubliés pour rencontrer une équipe de choc.

Dungeons & Dragons : Dark Alliance nous narrera les aventures de quatre héros fantastiques : le drow Drizzt Do'Urden, l'archère humaine Catti-Brie, le guerrier nain Bruenor Battlehammer et le barbare Wulfgar. L'histoire se racontera surtout à coups d'épée, de masse, de hache ou de flèches en travers de la tronche, dans la très antipathique contrée de Val de Bise. Pourquoi tant de violence ? Pour éviter qu'un éclat de cristal surpuissant ne tombe entre de mauvaises mains - en l'occurrence des monstres qui ont décidé de s'associer.

Un jeu qui nous fait du tyrannoeil

Les bonnes mains, elles vont s'unir dans cet action-RPG porté sur la coopération jusqu'à 4 joueurs. Chacun des protagonistes se joue différemment des autres, avec plus d'une cinquantaine d'attaques et capacités à débloquer. Il faudra simplement prendre garde à votre jauge d'endurance et aux différents types d'ennemis pouvant solliciter plus d'adresse. Et ne pas négliger un équipement qui ne cessera de s'améliorer lors de vos retours au camp.

Dungeons & Dragons Dark Alliance arrive le 22 juin prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.