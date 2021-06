E3 2021 : Revivez le PC Gaming Show (REPLAY)

La Grand Messe du PC à l'E3 mieux connu sous le nom de PC Gaming Show qui selon toute vraisemblance se fera une nouvelle fois en compagnie de Sean Plott, Frankie Ward et Mica Burton, sera une fois de plus l'occasion de voir les titres qui arriveront dans l'année et plus tard sur nos "ordinateurs personnels".

En cette année 2021 ce ne sont pas 10, pas 20, pas 30 mais 39 vidéos et divers trailers qui seront disponibles pendant ce long live d'une durée de 90 minutes. Ce sera l'occasion de découvrir des jeux bien évidemment, mais aussi de voirdes constructeurs/éditeurs parler de tout ce qui gravite autours du PC.

Des jeux oui, mais pas que !

On notera par exemple la présence de Valve pour parler de Steam (surprise !) et Nvidia pour parler des dernières offres GeForce NOW, le service de Cloud Gaming des verts. À la volée on notera aussi la présence de Frontier, Sega, Amplitude ou encore Techland. Bref, une soirée qui s'annonce être explosive (les amis!).

Le début des hostilités PC commenceront à 23h30 ce dimanche 13 juin. Et croyez-le ou non, nous aurons besoin de beaucoup de café pour tenir le choc. Nous serons sur le pied de guerre pour suivre l'actualité en votre compagnie.

Une fois encore, le PC va montrer qu'il a toute sa place lors de l'E3.