Green Hell : La survie amazonienne débarque sur consoles

L'excellent Green Hell pour l'heure disponible sur PC est enfin arrivée sur consoles, l'occasion de découvrir la jungle Amazonienne sous un angle... terrifiant ?

Prenez des mécaniques de jeu à la The Forest, ajoutez-y l'enfer de la forêt Amazonienne en termes de danger et vous obtiendrez Green Hell. Maladies tropicales, plaies immondes qui s'infectent, plantes tropicales vénéneuses, tribu cannibale qui rôde... Et c'est sans parler des animaux sauvages comme les jaguars, qui vous mangeront tout cru.

L'enfer vert immaculé

Tout dans Green Hell souhaite votre mort et forcément c'est un terrain de jeu particulièrement intéressant pour un titre de survie, qui vous y attend. Si vous voulez en savoir plus on vous conseille d'ailleurs la lecture de notre Test de la version PC.

Les joueurs consoles peuvent maintenant mettre un pied eux aussi dans une jungle puisque le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès maintenant.