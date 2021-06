Les Simpson : La borne d'arcade du beat'em all de Konami bientôt en vente, infos et images

Si la famille la plus célèbre de Springfield n'a pas connu les joies d'être adaptés en jeu vidéo sur consoles depuis le désopilant The Simpsons Game, les moins jeunes d'entre vous se souviennent sans doute du beat'em all sorti en 1991, resté depuis bien difficile d'accès. Heureusement, tout ceci sera bientôt de l'histoire ancienne.

Le 17 décembre 1989, les téléspectateurs américains découvraient une nouvelle série, promise à un grand avenir : The Simpsons. Devenue en l'espace une seule saison un phénomène de société et une manne financière certaine, les aventures de la famille moyenne caricaturale allaient rapidement connaître une flopée d'adaptation vidéoludiques.

Et parmi les premiers candidats se trouvait donc The Simpsons Arcade Game, un beat'em all à l'ancienne édité par Konami. Le titre uniquement disponible en arcade avait très brièvement refait son apparition sur les boutiques en ligne de la PS3 et de la Xbox 360, avant de disparaître à nouveau. Fichus copyrights.

Buy me a Bonestorm or go to hell !

Mais à l'instar du Dr Marvin Monroe, l'aventure fait aujourd'hui son retour grâce à une nouvelle borne signée Arcade 1Up, ceux-là même qui ressuscitaient en juin dernier quelques jeux de versus fighting mettant en scène les X-Men et les combattants de Capcom.

Voici donc venir The Simpsons Arcade Machine, une réplique de la borne d'arcade jouable comme à l'époque jusqu'à quatre joueurs en simultané (ne comptez pas sur Maggie, puisqu'elle a été kidnappée par une version disparue de Smithers). Le multijoueur ne s'arrêtera d'ailleurs pas au jeu local, puisqu'une compatibilité Wifi permettra de coopérer avec les riches joueurs du monde entier.

Riches ? Oui : pour s'offrir cette belle boîte de 1,2 mètre tout ce qu'il y a de plus légale, il vous faudra débourser la coquette somme de 499 dollars (environ 410 euros), frais de port et de douane non-inclus. Voilà qui calme, n'est-ce pas ? pour ceux qui souhaitent "juste regarder", ou les plus nantis de nos lecteurs, les visuels de la machine sont disponibles dans notre galerie d'images.

The Simpsons Arcade Machine sera bientôt disponible en précommande sur le site d'Arcade 1Up.