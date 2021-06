A-Live : Un marathon caritatif lyonnais à suivre ce week-end

Demain sera donné le coup d'envoi du Summer Game Fest et samedi, au tour de l'E3 d'ouvrir ses portes virtuelles. Au milieu de cet océan d'annonces qui s'apprête à nous submerger, un événement français se mobilise pour la bonne cause.

À voir aussi : Un Bundle caritatif de 1000 jeux sur itch.io pour l'aide à la Palestine

Ce week-end, de ce vendredi 11 juin à 18h00 jusqu'au dimanche 13 juin à 22h00, se tiendra l'A-Live, un marathon vidéoludique caritatif organisé par une cinquantaine d'étudiants du Gaming Campus de Lyon. Les dons perçus durant cet événement de 52 heures seront reversés à la fondation Analgesia, première fondation française de recherche dédiée à l'innovation pour soulager les douleurs chroniques. Parce que dieu sait qu'avec la situation sanitaire subie depuis plus d'un an et toutes ses conséquences, le problème mérite d'être abordé.

A-Live unit pour soulager la douleur en organisant une compétition amicale entre 4 équipes. En tout, ce sont 16 streamers qui s'affrontent sur diverses épreuves mais qui vont aussi s'associer dans une mission commune : récolter un maximum de fonds pour aider la fondation Analgesia à sensibiliser sur les douleurs chroniques

Depuis les locaux de l'école située dans la capitale des Gaules, les invités parmi lesquels Benzaie ou encore Trinity s'affronteront et feront appel à la générosité de leurs communautés, mais pas que... Rejoints par d'autres camarades distanciés, ils nous promettent également des interviews, des discussions, des défis et l'on y papotera aussi de l'E3. Mais si, l'E3 2021, vous savez, non ?