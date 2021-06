Monark : Le nouveau J-RPG des ex-Megami Tensei se dévoile, sortie sur PS4 PS5 et Switch

La semaine dernière, de vieux briscards du jeu de rôle nippon, nous donnaient rendez-vous pour dévoiler leur toute nouvelle production : Monark, un J-RPG "new school" aux dires du premier teasing. Avant la diffusion du premier trailer, nos confrères de Famitsu ont donc eu accès aux premiers éléments de cette licence... royale ?

Comme prévu, le nouveau numéro du célèbre hebdomadaire japonais a détaillé les premiers éléments de Monark, un J-RPG au tour-par-tour qui nous plongera dans l'organisation estudiantine True Student Council, à la tête de laquelle se trouve propulsé notre héros, dessiné par l'illustrateur so-bin, connu pour la série Overlord.

Les vrais savent

L'une des spécificités de ce titre "new school" réside dans l'existence d'un mode EGO, une matérialisation des désirs de notre héros sans doute inspirée par les statistiques sociales de Persona, et qui jaugera colère, envie, luxure, gourmandise et paresse, et les choix effectués par le joueur impacteront l'histoire. Plusieurs fins sont déjà au programme, et les développeurs de promettre une vraie rejouabilité. La vie lycéenne sera une fois de plus au coeur de l'intrigue, le coscénariste Ryutaro Ito ayant écrit l'histoire d'une centaine d'étudiants.

Les combats se dérouleront donc à l'ancienne, via un système de "tours libres" qu'il conviendra de détailler, mais la gestion de sa folie pourrait pimenter l'exercice : si sa gestion permettra de lancer des sorts plus offensifs, elle pourrait tout aussi bien vous consumer, et il deviendra alors impossible de choisir ses futures actions.

La première bande-annonce sera dévoilée demain, le 10 juin à 5 heures du matin chez nous autres pauvres européens, et les plus courageux pourront la découvrir ici-même.

D'ores et déjà annoncé sur PS4, PS5 et Switch, Monark sortira le 14 octobre prochain au Japon. pour le reste, il faudra croiser les doigts et/ou faire preuve de patience...

[Source]