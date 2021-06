Willy Morgan and the Curse of Bone Town se lance sur Switch, trailer de choix

Le développeur imaginarylab a récemment annoncé avoir mis à disposition des êtres humains, son dernier titre en date, un jeu d'aventure point n'click, appelé sobrement Willy Morgan and the Curse of Bone Town, désormais disponible sur le Nintendo eShop.

Ce jeu "à l'ancienne", qui plaira forcément aux anciens comme ma pomme, arrive donc sur Switch et PC (Steam et GOG), est même carrément comparé (dans le genre) à des jeux de légende tels que Day of the Tentacle et Monkey Island est donc un jeu d'aventure à défilement horizontal, "parfaitement adapté à la Nintendo Switch".

Disponible également sur PC, Willy Morgan and the Curse of Bone Town arbore des visuels 3D de belle, facture ma foi, et devrait vous donner du fil à retordre dans ses mécanismes de puzzle.

Click & collect

Comme dans tout bon jeu point and click qui se respecte, vous devrez évidemment collecter un max d'indices et de résoudre des énigmes dans un monde 3D informatisé sur le thème des pirates. Willy enquête effectivement sur la mystérieuse disparition de son père, l'occasion de découvrir des dialogues ubuesques, des personnages fantaisistes et de charmants graphismes.

Les fans du old-school peuvent même savourer les easter eggs qui font référence aux titres emblématiques avec lesquels ils ont grandi pendant l'âge d'or du genre.

Le prix du jeu sur Switch est de 24.99€.