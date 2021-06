Playdate : Une fenêtre pour les précommandes de la console à manivelle

L'événement que tout le monde attendait ce mardi 8 juin 2021, c'était la présentation de la Playdate, pour laquelle Panic nous avait promis de belles choses. C'était le cas, mais une date de sortie n'est toujours sur la table.

En revanche, les précommandes de la Playdate ouvriront en juillet prochain et les joueurs seront prévenus une semaine avant. Ce qui nous change de certains constructeurs, si vous voyez c'que j'veux dire. En outre, Panic, par la voix de son co-fondateur Cabel Sasser, garantit qu'il n'y aura pas de rupture de stocks. Mais plus tôt vous la réclamerez, plus tôt vous l'aurez. Parce qu'on ne sait jamais.

Allo, le dock ?

Quoi qu'il en soit, le Playdate Update a aussi été l'occasion d'apercevoir un nouvel accessoire. Le Playdate Stereo Dock, auquel la console se fixera magnétiquement, permettra de la charger tout en jouant le rôle d'enceinte Bluetooth et de pot à crayon. Avec une allure de petit téléviseur trop mignon. Pas de prix pour le moment.

Les jeux se sont également invités et on a même pu voir Lucas Pope, père des excellents Papers, Please et Return of the Obra Dinn faire une courte démonstration d'un projet en développement répondant au nom de Mars After Midnight pour lequel la manivelle risque d'être très bien employée.

Comme nous l'avions appris il y a quelques jours, ce sont 24 titres qui seront prévus pour la première saison de logiciels indépendants, paraissant sur 12 semaines. Voici ceux qui ont été annoncés :

Casual Birder

Crankin's Time Travel Adventure

Battleship Godios

Boogie Loops

DemonQuest 85

Echoic Memory

Executive Golf DX

Flipper Lifter

Forrest Byrnes : Up in Smoke

Hyper Meteor

Lost Your Marbles

Omaze

Pick Pack Pup

Questy Chess

Ratcheteer

Sasquatchers

Snak

Spellcorked !

Zipper

Saturday Edition

Whitewater Wipeout

Ont également été annoncés une application pour écouter la radio et un outil de création, Pulp Game Editor. Voilà. Il nous tarde d'essayer cela. Pour de vrai. Pour rappel, la Playdate coûtera 179 dollars mais n'a toujours pas de date de sortie.