Un Bundle caritatif de 1000 jeux sur itch.io pour l'aide à la Palestine

Au cours des mois d'avril et mai, une nouvelle crise israélo-palestinienne a émergé. Des affrontements et bombardements ont fait de nombreuses victimes. Le site hébergeur de jeux indépendants itch.io a vu des créateurs s'unir par solidarité pour les habitants des territoires palestiniens touchés.

L'Indie Bundle for Palestinian Aid a été lancé sur itch.io, avec pour premier objectif d'atteindre une somme de 500.000 dolllars avant le 11 juin. Pour la somme de 5 dollars, il vous permet de repartir avec 1.019 jeux indépendants de 864 créateurs, dont Pikuniku ou encore Minit. L'un des jeux mis en avant s'intitule Liyla and the Shadows of War, un titre conçu par Rasheed Abueideh décrivant des événements de la Guerre de Gaza qui a lieu en été 2014. Il y rappelle que 30% des civils tués à ce moment-là étaient des enfants.

Des dons pour une urgence

Les revenus générés iront directement à l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) qui travaille à aider les réfugiés palestiniens en matière de santé et de nutrition. Ils seront employés pour les zones les plus sévèrement touchées du dernier conflit en date pour lequel le bilan est lourd.

Les jeux indépendants sont uniques en ce sens qu'ils peuvent raconter des histoires que l'on ne voit pas dans les jeux AAA ou autres. Nous transvasons nos expériences de vie dans nos jeux et partageons une partie de nous-mêmes avec le monde. Les développeurs de jeux palestiniens ne sont pas différents à cet égard, mais ont en plus les défis d'un accès limité aux services de base, comme l'eau potable, l'électricité, les soins médicaux et la sécurité alimentaire. Ils vivent sous l'autorité israélienne qui discrimine et soumet les Palestiniens jusqu'à la persécution et l'apartheid, simplement parce qu'ils sont palestiniens. De plus, ils développent des jeux sans toutes les ressources qui accompagnent le fait d'être dans une plaque tournante occidentale pour le développement de jeux.

En 2020, un même type de pack de plus de 1.700 titres avait été proposé pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Baptisé Bundle For Racial Justice and Equality, il avait permis de récolter plus de 8 millions de dollars.

