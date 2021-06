Horizon Forbidden West : Le développement cross-gen handicapant pour la version PS5 ?

La PS5 rencontrant toujours des problèmes d'approvisionnement, lâcher sa PS4 n'est pour l'heure pas vraiment envisageable. Et ça tombe bien, puisque certains des blockbusters annoncés par les PlayStation Studios y seront, comme le prochain Horizon.

Présenté il y a quelques jours dans une version PS5 qui en met plein les yeux, Horizon Forbidden West est également prévu sur PS4. Après la déroute de Cyberpunk 2077 sur la précédente génération de consoles et les soupçons d'un Halo Infinite quelque peu freiné par sa sortie simultanée sur Xbox One, l'inquiétude grandit. Et si la créativité des développeurs et artistes de Guerrilla Games était contrainte par des considérations techniques ?

Interrogé par Hardware Zone sur une éventuelle limite à cause du développement cross-gen, le réalisateur Mathijs de Jonge s'est voulu rassurant :

Je ne pense pas que le développement intergénérationnel ait été limitatif de quelque façon que ce soit. Quand nous avons commencé à développer le concept de ce jeu, nous avions tellement de bonnes idées qui ont fini par être incluses - au point que nous n'avons pas vraiment pensé aux limitations matérielles ou à quoi que ce soit, nous voulions juste concevoir une expérience vraiment agréable et unique. pour le joueur. Une aventure géniale. C'est ainsi que nous avons également réfléchi à toutes les quêtes et événements que le joueur va traverser. Je pense que le grand delta entre ces deux consoles, à part l'audio 3D, le chargement rapide et DualSense bien sûr, se situe du côté graphique des choses. Sur la PlayStation 5, nous pouvons ajouter tellement plus de détails visuels. Nous pouvons voir les minuscules poils sur le visage d'Aloy, par exemple. Vous pouvez également voir une tonne de détails de loin.



Je ne pense pas que beaucoup de gens l'ont remarqué, mais dans la démo, on pouvait voir de la mousse pousser sur les rochers. Sur la PlayStation 5, chaque brin de mousse est rendu individuellement. Cette machine est donc si puissante, elle peut ajouter tellement plus de détails à l'image. Je pense que c'est l'un des plus gros deltas, à côté de la puissance de traitement de la machine. Nous l'utilisons également pour une installation d'éclairage spécifique. Il s'agit d'une plateforme d'éclairage cinématographique que nous n'avons normalement le temps d'utiliser que dans les cinématiques. Parce que la PlayStation 5 est tellement plus puissante, nous l'avons enclenché en permanence. Pendant le jeu, il y a un système de rendu et d'éclairage de très haute qualité. Il y a donc toutes ces fonctionnalités supplémentaires qui rendent le jeu encore meilleur.

Même si l'on comprend que le message est avant "la PS5 est incroyable", il semble que ambitions de ce second volet n'ont pas été revues à la baisse, si l'on en croit le développeur néerlandais. On jugera bien entendu sur pièce quand Horizon Forbidden West sera disponible sur PS5 et PS4, à une date que nous ne connaissons toujours pas.