Micromania-Zing se lance dans la location de consoles, les 3 forfaits et prix détaillés

Après les voitures, les vélos, les biens en tout genre que je ne vais pas énumérer ici, c'est au tour des consoles de se lancer durablement en location. Et pas n'importe quelles consoles, puisque les versions "next-gen" 2021 que sont les PS5 et Xbox Series (+ la Nintendo Switch) font évidemment partie du lot.

À voir aussi : PS5 : Les créateurs de Concrete Genie sur un projet avec Sony Pictures Animation

Ce mode de consommation, qui tend à faire des émules dans toute la société mondialisée (entre Netflix, les voitures et autres accessoires de mode), cette fois c'est Micromania-EZing qui le propose aux joueurs, pour les consoles de jeux.

Micromania-Zing a donc développé une offre inédite, en partenariat avec BNP Paribas Personal Finance et le courtier Karapass, filiale de BNP Paribas Cardif. Son objectif : permettre aux joueurs d'accéder à la nouvelle génération de consoles avec un mode de financement attractif et des avantages exclusifs. Et comme c'est toujours plus simple en images qui bougent, lisez la suite...

Alex Goude s'en mêle

Vous voulez en savoir plus sur nos forfaits location ? Nous avons demandé à @alexgoude de vous les présenter !



Pour découvrir nos offres et leurs avantages, cliquez ici : https://t.co/7mJYP1JC13 pic.twitter.com/qBqRo2fWgO - Micromania-Zing (@Micromania_Fr) June 8, 2021

Voici les avantages avancés par Micromania-Zing lorsque vous louez une console :

Jouer immédiatement avec les consoles de dernière génération (PS5 et Nintendo Switch au lancement, Xbox Séries X/S étant disponibles ultérieurement) en lissant, via les solutions de BNP Paribas Personal Finance, la dépense dans le temps (24 ou 36 mois).

Bénéficier d'offres spéciales, selon l'option de location choisie : 2ème manette (paire de Joycon pour la Switch), bon d'achat, parrainage... Une assurance couvrant les risques d'oxydation et de casse, ainsi que la réparation ou le remplacement du matériel (y compris manettes) selon les cas est également proposée par BNP Paribas Cardif pour profiter pleinement du seul plaisir de jouer.

Obtenir le statut Premium du Club Micromania-Zing avec un site et un numéro de téléphone dédiés à l'offre pour accompagner le client et le diriger vers l'ensemble des offres exclusives réservées aux détenteurs de la Mégacarte. Le programme de fidélité de Micromania-Zing propose, entre autres, cumul de points fidélité, offres exclusives, bons d'achat supplémentaires ou remises différées.

Accéder à une console neuve tous les deux ans, sans se soucier de son éventuelle revente. Avec cette offre de location, Micromania-Zing répond au souhait et à la nécessité d'une consommation plus durable, les consoles étant reprises et reconditionnées à l'issue du contrat pour une deuxième vie. Avec ses deux partenaires, BNP Paribas Personal Finance et BNP Paribas Cardif, Micromania-Zing renforce ainsi son savoir faire sur le marché de l'occasion, pierre angulaire de l'économie circulaire, que l'enseigne développe avec succès depuis plus de 20 ans.

Les forfaits + prix

Au lancement, il est possible de louer les consoles PS5 et Nintendo Switch durant 24 à 36 mois pour les forfaits 'Gamer' et 'Gamer+'. Et dont les prix sont à découvrir dans notre galerie en images (ou sur ces pages).

Pensez-vous que vous allez craquer, sachant qu'il est de plus en plus difficile de trouver une console next-gen de nos jours ? Merci de nous en parler en long, en large et en travers (mais pas trop) dans les commentaires ci-dessous !