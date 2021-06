E3 2021 : Rainbow Six Quarantine a un nouveau nom, révélations durant l'Ubisoft Forward

Ubisoft nous a parlé d'un des absents de sa conférence E3 2021, mais il ne faut pas oublier les présents. La déclinaison SF de Rainbow Six, plusieurs fois reportée a enfin décliné son identité avant de donnez rendez-vous.

À voir aussi : E3 2021 : Pas de Prince of Persia Remake à l'Ubisoft Forward, sortie pour 2022

Celui qui nous avait été présenté en 2019 sous le nom de Rainbow Six Quarantine s'intitule désormais Rainbow Six Extraction. Deux ans après sa première sortie publique et une pandémie continuant de secouer le monde, le changement semblait salutaire. La piste Parasite est donc éteinte pour ce FPS coopératif.

Dans Rainbow Six Extraction, assemblez votre équipe d'agents pour faire face à une menace alien en constante évolution. Concentrez-vous sur un seul objectif : ne laisser personne derrière.

Outre le teaser, Ubisoft a aussi partagé une vidéo de dévoilement (voir notre galerie ci-dessus) dans laquelle interviennent le producteur Antoine Vimal du Monteil, le directeur créatif Patrick Methé et le Community Developer Richard Stanford.

On y apprend que cette expérience tactique s'appuyant sur les bases de Rainbow Six Siege a beaucoup évolué depuis son annonce. Sont promis de nombreux défis à relever et un objectif principal à ne jamais perdre de vue : sauver tout le monde. D'où le nom. Eh ouais, malin.

Pour découvrir du gameplay de Rainbow Six Extraction à travers une présentation dédiée, il faudra suivre l'Ubisoft Forward qui se tiendra ce samedi 12 juin à partir de 21h00.