Fortnite Chapitre 2 Saison 7 trailer : Rick & Morty et Superman entrent dans la danse !

Cela fait déjà 20 minutes que la vidéo de Fortnite concernant la Saison 7 du Chapitre 2 est arrivée sur Terre. Et, comme promis par quelques petits malins dès hier soir, ce sont bien Rick et Morty qui arrivent dans le jeu avec quelques skins bien space et des environnements changés.

À voir aussi : Fortnite : Près de 10 milliards de dollars de revenus en 2018 et 2019

A la manière du film Independance Day, un gigantesque vaisseau extraterrestre débarque sur la fameuse île de Fortnite et ne semble pas avoir de sentiments très amicaux. Quant le chapitre est intitulé "Invasion", disons que leurs desseins sont très clairs, ma FOI.

Difficile de dire, au vu de la vidéo ci-dessus quels sont les environnements changés, mais j'imagine aisément que les morts de faim ont d'ores et déjà lancé le jeu et la mise à jour pour voir précisément de quoi il retourne.

Rick et Superman à la rescousse !

Et forcément, qui dit invasion d'êtres venus d'ailleurs, dit également super héros pour les repousser et les bouter hors de la Terre. C'est ce qui nous attend ici aussi, avec un Rock (de Rick & Morty donc), qui prend les armes à la main pour tenter de pulvériser la vermine E.T. Il sera aidé en cela (à condition de choper le Battle Pass), d'un certain Superman, appelé aussi SuperMonsieur par des êtres étranges.

Evidemment, le bestiaire change, les skins chelous aussi, tout comme les armes, forcément super futuristes, qui vont vous permettre d vous en donner à coeur joie pour massacrer tout ce beau monde !