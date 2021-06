WWDC 2021 : Apple présente en vidéo iOS 15, iPadOS 15... les modèles compatibles

Après l'Apple Event du 20 avril dernier, ce fut l'occasion hier soir (chez nous), pour Apple de présenter d'autres nouveautés logiciel, à l'occasion de l'ouverture de la WWDC 2021, l'évènement réservé aux développeurs de tous poils.

À voir aussi : Apple Event : Les nouveaux iMac et iPad Pro nous tendent la M1

Et c'est justement pour la firme de Cupertino, l'occasion de présenter plusieurs outils et firmwares magiques mis à jour, à commencer par iOS 15, la future mise à jour de ses systèmes d'exploitation, de ses différents appareils portables, qui renfermera évidemment de nombreuses nouveautés.

C'est le cas pour les iPhone , iPad, mais aussi pour les Mac, Apple Watch et Apple TV.

iOS 15 amélioré

La prochaine version d'iOS 15 sortira donc en septembre prochain pour (presque) tous les iPhone compatibles. Comme prévu, tout est amélioré : recherche d'images dans le smartphone, système météo plus précis et clair, tout comme Wallet ou encore Plans. De même le partage de contenus sera plus simple, puisqu'ouvert bientôt avec des appareils Android et même PC. Tout comme le nouveau Facetime.

Il sera également possible de se connecter avec votre famille et vos amis tout en regardant et en écoutant ensemble dans SharePlay. Focus quant à lui, vous permet de rester.. concentré sur vos activités propres, sans être dérangé par quoique ce soit.

Quels appareils compatibles avec iOS 15 ?

Voici la liste : iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (première et deuxième génération), iPod Touch (septième génération).

WatchOS 8 se montre

Vos photos en mode Portrait de l'iPhone sont désormais encore mieux mis en avant, avec un tout nouveau cadran dynamique. Il sera également possible de déverrouiller votre porte d'entrée, depuis votre poignet avec les clés de la maison intégrés... Entre autres nouveautés. L'application Respirer quant à elle, s'améliore avec fonction méditation intense. Le rythme de respiration pourra même être tracké et sera dans l'application Santé. De même, les fonctions Dictée et Scribble gagnent aussi en ergonomie afin de rédiger des Messages et des Notes bien plus aisément.

Il y a bien entendu tout un tas d'autres nouveautés Apple, à découvrir dans la vidéo, dans son intégralité ci-dessus, parmi lesquelles l'iPadOS 15 et le macOS Monterrey !