Project Gaia : Le livre d'un fan pour les fans autour de Horizon Zero Dawn

Après From Mother Base With Love et Tomorrow is in you hands, Tarak Chami revient avec un nouveau livre. Cette fois-ci, l'ouvrage ne tournera pas autour de Hideo Kojima et ses conceptions, mais davantage du côté de Guerrilla et plus particulièrement sur la licence Horizon Zero Dawn.

C'est par le biais de Twitter que Tarak Chami a fait l'annonce de son prochain livre, qui devrait faire parler dans les chaumières de France et de Navarre (voir de Chantilly) :

Cosplay Announcement:



51 Cosplayers from over 20 countries. That's how many passionate and talented people you'll get to see in #ProjectGaia !



In this chapter, they'll tell you why #HorizonZeroDawn ,#Aloy and @Guerrilla are so important to them.#HZD #BeyondTheHorizon 🏹👩‍🦰🧡 pic.twitter.com/7v8fpVt1dk - Tarak Ch. (@KaoticSnake) June 4, 2021

Tout comme ses précédents livres, il compte faire la part belle aux cosplayeurs et ainsi leur laisser le champ libre pour expliquer pourquoi Horizon : Zero Dawn occupe une place importante dans leur vie. En tout, il seront 51 cosplayers de 20 pays différents à faire leur apparition dans le bouquin.

Reste maintenant à patienter jusqu'aux précommandes et l'arrivée du livre dans les prochaines semaines ou prochains mois.