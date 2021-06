E3 2021 : Devolver Digital précise le contenu de sa conférence à quelques jours du coup d'envoi

Vous y êtes comme nous préparés : pour la première fois, l'E3 s'apprête à tenir une édition 100% en ligne, après avoir tout simplement disparu des radars l'an passé. Et si plusieurs acteurs majeurs de l'industrie s'apprêtent à tenter leur chance, d'autres ont depuis quelques années roulé leur bosse dématérialisée.

À voir aussi : TEST de Sludge Life : Graffitis, téléphone, maison

Et parmi cette clique d'habitués, impossible de ne pas en placer une pour les conférences assurément pas comme les autres de Devolver Digital : annoncée pour le 12 juin prochain, la cuvée 2021 devrait une nouvelle fois révéler de curieux parfums, puisqu'animée par la vraie-fausse PDG de l'éditeur Nina Struthers.

Mais parce que peu de secrets parviennent à être tenus jusqu'à l'heure H, l'éditeur indépendant a choisi de préciser en amont le nombre d'annonces prévues lors de cet événement préenregistré :

Got five new games to reveal and two release dates to drop in this year's Devolver Cinematic Universe showcase.



Should be fun.



Don't forget to tweet us that it wasn't funny after it's over. We all love that.