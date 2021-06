Sports Story : La suite de Golf Story donne enfin de ses nouvelles, une annonce pour bientôt ?

C'est peu dire que le prochain jeu de Sidebar Games a su se faire discret : après une annonce en bonne et due forme à la fin de l'année 2019, Sports Story avait repointé le bout de son nez à l'été 2020 pour mieux se reporter. Heureusement, le studio australien vient aujourd'hui rompre un long silence. De quoi espérer de bonnes nouvelles ?

Parmi les quelques titres qui avaient su se faire une place à part sur l'eShop de la Switch encore bien lisible quelques mois après le lancement de la console, impossible de ne pas citer Golf Story, situé à la frontière entre golf et RPG. La joie des amateurs d'expériences indépendantes était donc à sa comble en découvrant Sports Story suite spirituelle qui doit faire preuve d'ouverture, et élargir le concept à de nombreuses disciplines.

Programmé pour l'été dernier, Sports Story avait finalement pris trop d'ampleur pour tenir son calendrier, et Sidebar Games de nous demander un peu de patience. Les développeurs ont choisi de rompre le silence en ce lundi, qui marque également le début de la deuxième semaine d'un célèbre tournoi de tennis de l'ouest parisien :

Sports Story Update: Everything is coming together now. Please look forward to more updates going forward, we have much to share!