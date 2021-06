Cyberpunk 2077 : Des compilations de bugs internes visibles après la fuite des données volées de CD Projekt RED

Les soucis du groupe CD Projekt n'ont cessé de s'accumuler depuis la fin de l'année 2020. Un nouveau rebondissement dans l'affaire de la cyberattaque dont les polonais ont été victimes permet désormais d'admirer des montages pas très... catholiques.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 change de réalisateur et perd son Quest Director

Il y a quelques jours, un groupe de hackers a annoncé avoir eu accès aux données volées à CD Projekt RED en février dernier puis vendues aux enchères, et les avoir mises en ligne. Avec la promesse d'un partage en échange d'une dizaine de dollars. Des internautes sont parvenus à mettre la main sur des vidéos très particulières qui ont maintenant émergé dans certains coins reculés de la Toile, dont reddit.

Il s'agit de vidéos compilant des bugs, réalisées durant le développement de Cyberpunk 2077. À la réaction du journaliste Jason Schreier sur Twitter, qui estime que cela démontre que le studio savait dans quel était sortirait son jeu, le producteur Slava Lukyanenka a répondu :

"This Tweet has been deleted." pic.twitter.com/lxRSRslen6 - Tom Warren (@tomwarren) June 6, 2021

Ce sont des vidéos amusantes de bugs collectés par le QA et les développeurs durant toutes les années de développement. En quoi cela prouve-t-il que vous avez raison ?

Il est vrai que des bugs avant la sortie, ça ne devrait étonner personne. C'est plus après, et surtout sur PS4 et Xbox One, que cela devient problématique. Cela dit, lorsque c'est inoffensif... Bref, nous vous laissons admirer.

ATTENTION, LES VIDÉOS CI-DESSOUS SONT FORTEMENT DÉCONSEILLÉES À UN JEUNE PUBLIC

Et dire que tout ceci aurait pu être partagé légalement et amuser tout le monde si le destin du jeu avait été différent...

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.

[Via]