Ratchet & Clank Rift Apart : Insomniac promet trois modes d'affichage et du Ray-Tracing à 60 fps

Ceux qui ont eu la chance de se procurer le support adéquat (et accessoirement bouclé le très nerveux Returnal) comptent peut-être les jours qui les séparent de la prochaine exclusivité des PlayStation Studios. En attendant l'arrivée de Ratchet & Clank Rift Apart, Insomniac achève son exercice de teasing, et joue aujourd'hui la carte de la technique.

À l'instar de leur dernière production, le très cross-générationnel Marvel's Spider Man Miles Morales, le prochain jeu du studio Insomniac profitera à sa sortie de trois modes d'affichage différents, histoire de fendre le crâne de ses ennemis à grands coups de clé à molette selon vos désirs :

Players who update #RatchetPS5 on launch day gain access to our Performance & Performance RT Modes.



Enjoy a sneak peek at 60fps gameplay with ray-tracing enabled! pic.twitter.com/85ecP4LDZl - Insomniac Games (@insomniacgames) June 5, 2021

Natif du mois de juin

Insomniac a ainsi listé les trois modes en question, que voici :

Performance : 4K à 60 fps

Qualité : 4K à 30 fps avec du Ray-Tracing

Performance RT : 4K à 60 fps avec du Ray-Tracing

C'est évidemment ce dernier qui a été mis en avant par les développeurs, précisant dans un second message que le mode Performance RT s'entend comme une version alternative du mode Performance et ses 60 fps qui ajoute le Ray-Tracing tout en ajustant la résolution de la scène, et demande donc quelques concessions.

La 4K des deux modes "Performance" sera obtenue via un upscaling des familles, tandis que les joueurs soucieux d'afficher du natif devront se contenter d'une cadence à 30 images par seconde.

Et si toutes ces considérations technique ne doivent évidemment pas nous faire oublier que l'important reste tout de même de profiter du gameplay, il vous faudra quoi qu'il arrive télécharger un patch Day One pour vous offrir le luxe de choisir. Quant à l'empreinte environnementale...

Ne tardez tout de même pas trop, puisque Ratchet & Clank Rift Apart viendra afficher sa plastique le 11 juin prochain sur PS5.