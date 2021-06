Playdate : Prix, nombre de jeux et stockage en hausse, et nouvel aperçu mardi

Depuis son annonce il y a deux ans, la petite console à manivelle de l'éditeur d'Untitled Goose Game a brillé par son absence. La séquence sanitaire que nous traversons aura bien entendu eu des répercussions sur sa production. Mais elle revient, pour de vrai, avec quelques changements.

Panic a prévenu celles et ceux qui attendent la Playdate : ce mardi 8 juin à 18h00, ce sera le temps du Playdate Update, une vidéo de présentation qui en révélera davantage sur ce bel objet annoncé au printemps 2019. La petite console à manivelle nous réserve manifestement des surprises :

Hi. Are you ready for a ✨#PlaydateUpdate✨?



We have a lot to catch up on. Our first-ever video update has details on Season One, future games, some surprises and info on future pre-orders. Please join us!



🗓 Premieres Tuesday, June 8th at 9:00 AM PDT

➡️ https://t.co/cfSNsgTqeQ pic.twitter.com/dSClZQmkUy