The Secret : Ken et Roberta Williams reviennent dans le jeu vidéo après 20 ans

Croyez-le ou PAS, revoici sur le devant de la scène deux êtres humanoïdes, qui ont bercé TOUTE mon enfance vidéoludique. Ken et Roberta Williams, créateurs des séries Space Quest, Police Quest ou encore la superbe saga des King's Quest pour la seule Roberta, reviennent donc pour créer un jeu vidéo. Le premier depuis 20 ans !

En effet, les emblématiques fondateurs de Sierra On-Line, Ken et Roberta Williams, ont annoncé ce week-end la sortie d'un nouveau jeu cette année, appelé The Secret.

Ce dernier sera "dans le style Sierra" (aventure, point and click ?) et évidemment leur premier nouveau jeu depuis plus de 20 ans. The Secret est également une collaboration entre les époux Williams et l'artiste 3D Marcus Maximus Mera.

Mieux vaut tard que...

Voici qu'en dit Ken Williams :

Roberta et moi, on nous demande depuis des décennies si nous produirons un jour un autre jeu, et nous avons toujours fermement dit 'non'". Mais ça a changé lorsque Roberta a eu une idée intelligente pour un jeu, et en même temps je m'amuse à apprendre l'environnement de Unity 3D, et je discute avec un artiste 3D talentueux.

Tout ceci est encore évidemment bien flou, on devrait sans doute avoir des infos supplémentaires sur ce titre d'ici à quelques semaines. Du moins on peut l'espérer.

Rappelons que les Williams ont fondé Sierra On-Line en 1979 et se sont tous deux retirés du développement de jeux à la fin des années 90.