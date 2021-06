E3 2021 : Fuites chez 2K, un XCOM-like Marvel et un spin-off de Borderlands annoncés ?

Que serait un événement vidéoludique, en l'occurrence un salon passé en dématérialisé, sans sa dose de rumeurs et de fuites avant que tout ne commence ? Victime supposée du jour : 2K Games dont les surprises ont peut-être été éventées.

Comme toujours à prendre avec les pincettes d'usage, la rumeur du jour nous amène à reddit, où un usager répondant au pseudonyme de swine_flu_greg a étalé le listing des jeux en préparation chez 2K, avec comme gage de confiance l'argument de la confiance en ses sources.

Si l'existence d'un NBA 2K22 pourrait être annoncée par un enfant en bas-âge lisant dans le marc de café, il assure que c'est Dirk Nowitzki, ancien ailier des Mavericks de Dallas, qui serait en couverture d'une édition Légendaire. Mais ce sont d'autres projets dont il aurait eu vent qui attirent l'attention.

Comme cela a déjà pu être évoqué par le passé, 2K aurait dans les cartons un spin-off de Borderlands intitulé Wonderlands, dont le nom a été enregistré par Gearbox cette année, mettant en scène le très populaire personnage de Tiny Tina. Toujours un FPS, avec des classes de héros différentes. Une nouvelle tentative de multijoueur compétitif ? Plus intriguant, Firaxis préparerait sous le nom de code CODA un jeu de stratégie au tour par tour façon XCOM dans l'univers Marvel, avec des acteurs de renoms au doublage. Enfin, il y aurait aussi Codename Volt, un jeu d'action qui serait la rencontre en Cthulhu et Saints Row, peut-être la nouvelle licence de Hangar 13.

Et qui pour donner un peu de crédibilité à ces dires ? Le très renseigné Jason Schreier, qui en réaction à l'article d'Andy Robinson pour Video Games Chronicle s'est exprimé ainsi :

Yes this 2K leak is real but I'm not sure all of it is going to be at E3. Can't wait for Marvel XCOM though https://t.co/6TxZSk8hDa