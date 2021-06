Chivalry 2 se lance en vidéo sang pour sang moyenâgeuse

Le FPS (pour First Person Slasher) Chivalry 2 débarquera tel un troubadour dans la chambre royale dans un peu moins d'une semaine, il s'annonce en nous laissant admirer le trailer de lancement.

Il est temps de choisir votre camp : Agatha ou Mason. Au final peu importe où penche votre coeur, vous allez devoir batailler comme un brave, enhardi par l'odeur de sang et le fracas des épées. Avec cette fois dans ce nouvel opus des batailles jusqu'à 64 joueurs, le jeu promet de beaux moments en ligne.

La chevalerie n'est pas morte

Notons que Chivalry II est prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One pour le 8 juin prochain. Évidemment, on vous en proposera un TEST ici-même sur Gameblog pour savoir de quoi il en retourne. Votre serviteur, avec ses 600 heures sur le premier volet, décortiquera chacun des aspects de ce deuxième volet.

Le jeu se déroule plus tard dans le temps que Chivalry et ce changement d'époque se traduit par un équipement plus proche de celui du XIVème siècle, que cela soit au niveau des armures ou des différentes armes qu'il est possible d'utiliser.