Alfred Hitchcock Vertigo : Premières infos pour l'adaptation libre de Sueurs Froides

L'un des premiers événements virtuels d'un été fort en jeux, le Guerilla Collective, s'est tenu ce samedi 5 juin. Durant celui-ci, une annonce faite par Microids il y a trois ans s'est matérialisée par le biais de vidéos qui vous souhaiteraient presque une bonne soirée.

Alfred Hitchcock Vertigo sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en fin d'année. Cette adaptation du Sueurs Froides offert au cinéma en 1958 par le grand maître du thriller et du suspense ne se veut pas une réplique stricte. Elle est au contraire très libre. Les espagnols de Pendulo, qu'on connait pour de très bons point and clicks comme Runaway et Yesterday, ont certes repris certains éléments de l'univers de Hitchcock.

Mais ce sont avant tout les thèmes et les techniques de narration, de suspense, ainsi que le procédé du MacGuffin (un objet en apparence anodin qui se retrouve finalement être un élément central de l'intrigue) qui ont été décalqués pour cette histoire entre hallucinations et réalité.

Ed Miller, un écrivain, sort indemne de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody en Californie. Personne n'a été retrouvé dans l'épave de la voiture, pourtant Ed assure qu'il voyageait avec sa femme et sa fille. Traumatisé par cet événement, il commence à souffrir de graves vertiges. Alors qu'il entame une thérapie, Ed va tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé lors de cette journée fatidique.

L'éditeur français promet une expérience "narrative intense", une enquête à trois personnages qui brouillera les certitudes des joueurs. Et nous vous laissons avec le teaser et le carnet de développement ci-dessus ainsi que les screenshots de notre galerie. Sauf si vous êtes acrophobe.